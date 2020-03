“넷플릭스, 코로나19로 사용량 증가… 콘텐츠 제작 연기 영향은 점검해야”

오리지널의 콘텐츠 시장의 지배력도 확대되고 있다는 평가다. 황 연구원은 “시리즈, 영화를 넘어서 예능과 같은 무(無)대본 프로그램(Unscripted Program)에서도 성과도 거두고 있다”며 “미국 등에서 큰 반응을 얻었던 ‘블라인드 러브(Love is Blind)’ 시즌 2·3 계획을 발표했고, ‘리듬&플로우(Rhythm+Flow)’ 시즌2, ‘더 서클(The Circle)’ 시즌 2·3 계획도 밝혔다”고 전했다.

