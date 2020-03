"모니터 너머, 그대 건강위해 건배"…너도 나도 #집콕챌린지 #화상먹방

26일 오후 7시. 한 달 이상 이어진 재택근무로 가물가물했던 직장 동료들의 얼굴이 노트북 화면에 줄줄이 떴다. 급만남을 위한 준비물은 치킨과 맥주. 최근 소셜네트워크서비스(SNS)에서 'IT 업계의 기묘한 화상회식' 사진을 본 김지연(34ㆍ여)씨가 절친한 직장 동료들에게 "우리도 얼굴 한 번 보자"며 화상채팅 초대장을 보내 성사된 '원격 급만남'이다. 김씨는 "건배부터 하자"며 모니터 화면 위로 캔 맥주를 들어올렸다.

