"일주일 전에 누적확진자 20만명이었는데, 이제 40만명"(종합)

이 때문에 세계보건기구(WHO)는 유럽에 이어 미국이 새로운 코로나19 진원지가 될 수 있다고 우려를 나타내기도 했다. 이날 마거릿 해리스 WHO 대변인은 정례 브리핑을 통해 신규 코로나19 확진자의 40%가 미국에서 발생했다고 전했다. 해리스 대변인은 질의응답 과정에서 "미국의 확산세가 매우 빨라지는 것을 볼 수 있다"면서 "(미국이 새로운 진원지가 될) 가능성이 있다"고 말했다.

