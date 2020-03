'KF94 마스크' 포장지에 키친 타올 넣어 판매한 일당 검거

A 씨 등은 '마스크 판매합니다'라는 글로 소셜네트워크서비스(SNS)인 '위챗'('WeChat')에 글을 올린 뒤 이를 보고 연락해 온 피해자 C 씨에게 불법 마스크 전량을 판매한 것으로 드러났다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.