[時論]헤지펀드의 '이리떼전술'

특히 최근에는 여러 헤지펀드들이 증권 감독 당국에 신고해야 할 비율(미국의 경우 10%, 한국의 경우 5%) 이하 지분을 보유하면서 대량보유 공시의무를 회피하고 있다가 별안간 함께 타깃회사를 공격하는 전술을 구사하는데, 이를 '이리떼 행동주의'(wolf pack activism·약칭 울프팩)라 한다. 울프팩의 특징은 '협력해 행동'(act in concert)하기로 하는 사전 약속이 없다는 것이다. 공격에 가담할 헤지펀드들이 평소에는 느슨한 연계를 형성해 그들 전체의 보유지분은 5%를 훨씬 넘었어도 공시할 의무가 없다. 그러다 어느 순간 지분을 규합해 공격을 해 오면 기업들은 당해낼 수가 없다. 2015년 포춘 100대 기업 중 9개 기업이, 포춘 500대 기업 중 38개 기업이 헤지펀드 공격을 받았다고 한다. 울프팩 공격은 대기업에만 국한되지 않고 있는데 2015년에만 미국 상장회사 중 343개가, 2016년 상반기에만 113개 회사가 공격을 받았다고 한다. 아시아 지역에서의 공격도 불과 7년 만에 10배나 늘었다.

