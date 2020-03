亞증시 일제히 오르고 美증시는 약발 안받아

Fed는 미 증시 개장 전 성명을 통해 경기부양의 강한 의지를 피력했다. Fed는 "어려운 시기의 미국 경제를 뒷받침하기 위해 모든 범위의 도구를 사용할 것"이라면서 필요로 하는 만큼(in the amounts needed) 국채와 주택저당증권(MBS)을 매입하겠다는 방침을 밝혔다. 일주일 전 발표한 7000억달러 규모의 국채와 MBS를 사들이는데 그치지 않고, 무제한적인 양적완화(QE)를 진행하겠다는 강력한 의지를 나타낸 것이다. 특히 Fed는 회사채 시장 불안으로 인한 신용경색 우려가 커지자 2008년 글로벌 금융위기시에도 사들이지 않았던 회사채도 매입키로 했다. 학자금ㆍ자동차ㆍ신용카드 등 대출과 중소기업청(SBA) 보증부대출도 매입하고 지방채 매입 범위도 확대한다는 내용도 포함했다.

