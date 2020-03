美 Fed, '빅 바주카포' 장전에도 시장 혼란 여전

Fed는 23일(현지시간) 성명을 통해 "필요로 하는 만큼(in the amounts needed) 국채와 주택저당증권(MBS)을 매입하기로 했다"고 밝혔다. Fed는"도전적인 시기의 미국 경제를 뒷받침하기 위해 모든 범위의 도구를 사용할 것"이라는 입장도 내놓았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.