캐나다 총리 "도쿄 올림픽 참가 취소 결정 옳은 일"

마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 언론 브리핑 중 도쿄 올림픽 연기나 취소에 대한 질문에 대해 "결정이 매우 빨리 내려질 것"이라면서 이같이 답했다. 올림픽 강행이나 취소·연기 여부를 조언해야 할 WHO의 입장이 취소·연기 쪽으로 기울고 있다는 의미로 풀이된다.

