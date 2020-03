국제갤러리 아트 바젤 온라인 뷰잉룸 참가

해외작가로는 20세기를 대표하는 현대 미술가 도날드 저드의 정제된 예술 세계를 담은 '무제' 연작(1978)을 소개한다. 이 밖에 프랑스 현대미술가 장-미셸 오토니엘(Jean-Michel Othoniel)의 무라노 유리 목걸이 작품 'Collier Or Blanc(2019)', 인도 출신 영국 조각가 아니쉬 카푸어의 'Mirror(Black Mist)(2018)', 베를린을 거점으로 활동하는 작가 듀오 엘름그린 & 드라그셋의 금빛의 거대한 꼬리뼈를 형상화한 작품 'Tailbone (golden)(2019)'도 함께 선보인다.

이우환 '선으로부터', 1982, Oil and mineral pigment on canvas, 218.1x291.1㎝ [사진= 국제갤러리 제공]