잠깐! 끊기 전에 한번만 물어봐 주세요 "라떼…" 말고 "뭐 좋아해"

'꼰대'를 상징하는 유행어 '라떼는 말이야(Latte is horse)'라는 말이 있다. '나 때는 말이야'라는 말을 희화화한 이 말은 과거에 사로잡힌 기성세대를 비꼬는 데 쓰인다. 우리가 '공통으로' 아는 것이 아닌, '나(기성세대)는 알고 너는 모르는' 것에 대해 말해보겠다는 뜻이기 때문이다. 즉 청년들과 원활히 소통하는 기성세대는 '나 때'가 아닌 '우리가 공유하는 현재'를 말한다. 기성세대가 경험했고 그래서 밀레니얼 세대에게 전해주고 싶은 그것들에 대한 대화는 그 이후에야 가능하다.

