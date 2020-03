WHO, "코로나19 팬데믹 위협 매우 현실화"

마이클 라이언 WHO 긴급대응팀장은 코로나19의 팬데믹을 규정한 정확한 기준은 없다고 전했다. 다만 통상 팬데믹은 국가 간 전염이 일어나고 통제를 못 할 때를 일컫는다면서 "싱가포르나 중국 등 코로나19 통제에 성공한 나라가 있다"고 강조했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 9일(현지시간) "이제 코로나19가 많은 나라에서 발판을 마련하게 됐다"면서 이같이 밝혔다.