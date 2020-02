LG화학, 글로벌 화학회사 '톱10' 선정

LG화학은 국내를 대표하는 화학 기업으로 2024년에는 현재 매출 약 30조원의 2배에 달하는 매출 59조원을 달성하고 영업이익률 두 자릿수를 돌파해 '글로벌 톱5 화학기업'으로 도약할 계획이다. 특히 올해를 '실행의 해(The Year of Execution)'로 선포하고 시장과 고객 중심의 포트폴리오 강화, 성과 중심의 R&D 혁신 등을 구축한다는 계획이다.

