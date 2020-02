일룸, 독일 'iF 디자인 어워드 2020' 2관왕

1953년 독일 마케팅 컨설팅 회사인 인터내셔널 포럼 주관으로 시작된 'iF 디자인 어워드'는 미국의 'IDEA 디자인 어워드', 독일의 '레드닷 디자인 어워드'와 함께 세계 3대 디자인 상으로 꼽힌다. iF 디자인 어워드는 매년 제품, 패키지, 커뮤니케이션, 콘셉트 등 총 7개 부문에서 디자인, 혁신성, 기능성 등을 종합적으로 평가해 최고의 디자인 결과물에 대해 상을 수여하고 있다. 이 상을 수상하는 것은 디자인 경쟁력을 세계적으로 인정 받았다는 의미인 셈이다.

[아시아경제 김철현 기자] 퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸은 독일 'iF 디자인 어워드 2020'에서 홈퍼니처와 키즈퍼니처 부문을 수상하며 2관왕을 차지했다고 18일 밝혔다.