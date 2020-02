층견소음 갈등, 강아지 '성대 제거 수술' 어떻게 생각하십니까

반면 다른 의견도 있다. 20대 직장인 C 씨는 "강아지 성대 제거 수술은 사람으로 보면, 목소리를 뺏는 것과 다름없다"면서 "반려동물을 좋아한다면 함께 하기 이전에 많은 것을 고려해야 한다. 이건 그냥 인간이 이기적인 거다"라고 분통을 터뜨렸다.

