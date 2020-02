SK그룹 CEO들이 그리는 미래

◆'그린비즈니스'로 성장기회 발굴= SK이노베이션 김준 총괄사장은 배터리 생산에서 재활용에 이르기까지 밸류체인(가치사슬) 전 과정을 하나로 엮어 플랫폼화하는 '서비스로의 배터리'(BaaS·Battery as a Service)를 새로운 영역으로 발굴하겠다고 밝혔다.

