LG전자, 더 똑똑해진 냉장고 'LG 인스타뷰 씽큐' CES서 공개

LG전자는 ‘CES 2020 혁신상’을 수상한 ‘LG 인스타뷰 크래프트 아이스(LG InstaView with Craft Ice)’도 CES 2020에서 선보인다.

[아시아경제 이창환 기자] LG전자가 현지시간 오는 7일 미국 라스베이거스에서 개막하는 'CES 2020'에서 더 똑똑해진 냉장고 'LG 인스타뷰 씽큐(LG The new InstaView ThinQ)'를 공개한다고 1일 밝혔다.

