"다른 사람 SNS에 내 얼굴이?" SNS 인증샷, 초상권 확인하셨나요

또 다른 20대 직장인 C 씨는 이런 논란에 미처 몰랐다는 반응을 보였다. C 씨는 "최근 한 SNS 이용자로부터 강한 항의를 받았다"면서 "과거 한 여행지에서 촬영한 사진 배경에 다른 분의 얼굴이 그대로 찍혀 있었다. 사과를 드리고 게시물을 삭제했다"고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.