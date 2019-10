애니원-애니박스, 9일 '한글날 기념' 특집 방송

- 오후 4시 안녕 자두야2 Best

- 오후 1시 30분 놓지마 정신줄 Best

- 오전 11시 엉덩이 탐정 Best

먼저 애니원에서는 휴일을 맞아 가족들과 함께 볼 수 있는 가족 애니메이션의 대명사 '극장판 짱구는 못말려'와 '안녕 자두야2'를 방영한다. 특히 안녕 자두야의 경우 가장 재미있는 에피소드만 골라 BEST를 선정해 방영할 예정이다. 뿐만 아니라 베스트 셀러로 시작해 애니메이션까지 어린이 사이에서 큰 인기를 끌고 있는 '엉덩이 탐정'도 BEST 에피소드만을 골라 볼 수 있다.