"당신도 OO 도둑인가요?" 빨대, 냅킨 과하게 챙기면 처벌받을 수도 [그것을 아시나요]

일주일에 두 번 이상 영화관에 간다는 20대 직장인 C 씨는 "가끔 빨대나 물티슈 여분을 더 챙겨오기도 한다"면서 "영화 관람 중에 더 필요해지는 일도 있고 해서 여러 개 챙기고, 남는 건 가져와 필요할 때 쓴다"라면서 "'뭐 많이 가져가는 것도 아닌데 괜찮겠지'라고 합리화했던 것 같다"라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.