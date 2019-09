[IFA2019]"왕좌는 하나" IFA 달군 한중일 삼국지

◆초연결성, 5G+8K = 이번 IFA에서 참가 업체들이 구현하고자 했던 것은 4차혁명시대를 관통하는 초연결성이었다. 50여개국에서 참가한 1900여개 기업과 단체들은 AI·IoT·5G 등을 활용한 TV, 스마트 가전, 모바일 제품, IT 기기를 선보였다. TV, 세탁기, 냉장고 등 개별 기기와 연결되는 관련 생태계가 화두였다.

