인터넷뱅킹 활성화에…금융기관 IT예산 비중 10년 만에 최대

[아시아경제 이창환 기자] 지난해 국내 금융기관의 전체 예산 중에서 전산(IT) 예산이 차지하는 비중이 10년 만에 최대치를 기록한 것으로 나타났다. IT 인력도 크게 늘었다. 인터넷(모바일 포함)뱅킹 사용이 늘면서 IT 예산과 인력에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있기 때문이다.

