베니스 황금사자상에 反영웅 영화 '조커'

로만 폴란스키 감독이 '드레퓌스 사건'을 영화화한 '장교와 스파이(An Officer and a Spy)'는 은사자상을 받았다. 다만 1970년대 미성년자 성폭행 혐의로 유죄 판결을 받은 후 해외도피 중인 그는 이날 시상식에 참석하지 않았다. 앞서 최종수상작이 발표됐을 당시 영화계 안팎에서는 그의 이력을 들어 비판이 잇따르기도 했다.

