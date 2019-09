브렉시트 3연타 맞은 英총리의 굴욕…노딜 방지법 가결(종합)

[아시아경제 조슬기나 기자] 브렉시트(Brexitㆍ영국의 유럽연합(EU) 탈퇴) 지지세력을 등에 업고 취임한 영국의 보리스 존슨 총리가 내각 출범 50일도 채 안 돼 3연속 의회에 무릎을 꿇었다. 집권 보수당 의원들마저 그에 맞서며 리더십에 큰 상처를 입었다는 평가다. '죽기 살기로(Do or die)' EU를 떠나겠다는 존슨 총리의 강경행보에 제동이 걸리며 브렉시트 정국도 한 치 앞을 내다보기 힘든 혼란 속으로 빠져들었다.

