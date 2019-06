'英총리 유력후보' 존슨 "브렉시트 연기는 곧 패배…모두 죽을 것"

파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 존슨 전 장관은 이날 공식 선거캠페인 연설을 통해 "국민의 가장 중요한 요구인 브렉시트를 완수하지 않고선 시작할 수 없다"며 "우리는 10월31일 EU를 떠날 것"이라고 말했다. 그는 "연기는 곧 패배를 의미하고, 제러미 코빈(노동당 대표)을 의미한다"며 "브렉시트를 연기하면 우리 모두 목을 맨 채 양동이를 걷어차며 죽게 될 것(kick the bucket)"이라고 주장했다.

