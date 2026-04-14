골목상권·전통시장 경쟁력 강화 본격화

전남 목포시가 위축된 소비 심리 회복과 지역 상권 경쟁력 강화를 위한 종합 대책 마련에 나섰다.

지난 13일 '목포 큰그림 프로젝트'의 핵심 과제인 지역 상권 활력 TF 회의를 개최하고 있다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 13일 '목포 큰그림 프로젝트'의 핵심 과제인 지역 상권 활력 TF 회의를 개최하고 상권 활성화 방안 논의에 착수했다고 밝혔다.

이번 회의는 최근 중동발 지정학적 리스크 등 대외 경제 불확실성으로 소비 심리가 위축되면서 지역 상권이 어려움을 겪고 있는 상황을 반영해 추진됐다.

이날 회의에는 목포대학교 등 학계 전문가를 비롯해 소상공인연합회, 전통시장 및 골목형 상점가 상인회, 외식업중앙회, 전남사회적기업협회 등 유관기관·단체 관계자들이 참석해 다양한 의견을 공유했다.

특히 ▲골목형 상점가 지정 확대 ▲소상공인 디지털 전환 지원 강화 ▲전통시장 환경 개선 및 문화관광형 특성화 시장 육성 ▲사회연대경제 성장 촉진 ▲'친절 목포' 상권 문화 정착 및 물가 안정 관리 등 주요 과제가 집중 논의됐다.

시는 이번 TF 논의를 바탕으로 상권 현황을 면밀히 분석하고 실효성 있는 정책을 발굴해 단계적으로 추진할 계획이다.

조석훈 목포시장 권한대행은 "지역 상권은 시민 생활과 직결된 중요한 경제 기반"이라며 "도출된 과제를 신속히 실행해 시민과 소상공인이 체감할 수 있는 활력 있는 상권을 만들겠다"고 말했다.

AD

한편 목포시는 '목포 큰 그림 프로젝트'를 통해 지역경제 전반의 구조 개선과 지속 가능한 성장 기반 구축에 속도를 낼 방침이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>