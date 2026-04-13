리터니티, 홈쇼핑 3회 연속 매진…율무팩 판매 이어가

스킨케어 브랜드 리터니티(RETURNITY)는 지난 12일 방송된 CJ온스타일 TV라이브 '조윤주가 사는 세상'에서 '리터니티 율무 스킨클린 팩'(이하 율무팩) 기획 세트가 전량 판매됐다고 13일 밝혔다.

리터니티 율무팩은 올해 두 차례 방송에서 매진을 기록한 데 이어, 이번 방송에서도 전량 판매되며 판매 흐름을 이어가고 있다.

이번 방송은 CJ온스타일 론칭 1주년을 기념해 진행됐으며, 쇼호스트 조윤주가 제품 특성과 브랜드 스토리를 중심으로 소개를 맡았다. 특히 '율무는 리터니티'라는 브랜드 시그니처 메시지를 바탕으로 제품 사용감과 실제 피부 변화 등을 중심으로 설명했다.

22시 40분 심야 시간대에 진행된 이번 방송은 초반부터 주문이 이어지며 준비된 수량이 모두 판매됐다.

리터니티는 대표 제품인 율무팩과 함께 제품군 확대도 추진하고 있다. 이달 초 CJ온스타일을 통해 피부 톤과 결 관리에 초점을 맞춘 워시오프 타입의 신제품 '백복령&쌀 브라이트닝 팩'을 선보였으며, 해당 제품도 론칭 방송에서 매진을 기록한 바 있다.

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리터니티 관계자는 "올해 리터니티는 첫 브랜드 모델인 배우 박지현과 함께 TV 홈쇼핑과 디지털 채널을 아우르는 마케팅을 지속적으로 전개할 계획"이라며 "리터니티만의 순환 루틴 가치를 더욱 확장해 나가겠다"고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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