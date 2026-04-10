취약 협력사 7곳 대상 컨설팅

중대재해 대응 체계 구축 지원

한국항공우주산업(KAI)이 안전보건 상생협의체를 마련하고, 협력사와의 안전보건 협력 체계 구축에 나섰다.

9일 경남 사천시에 위치한 근로자종합복지관에서 '2026년 대중소기업 안전보건 상생협의체' 발족식 개최 후 관계자들이 기념촬영하고 있다. KAI AD 원본보기 아이콘

KAI는 9일 경남 사천시에 위치한 근로자종합복지관에서 '2026년 대중소기업 안전보건 상생협의체'를 발족하고 사내외 협력사와 함께 발대식을 개최했다고 10일 밝혔다.

대중소기업 안전보건 상생협력사업은 고용노동부와 산업안전보건공단이 주관하는 사업으로, 모기업과 협력사 간 자율적인 협력을 통해 산업재해를 예방하고 안전보건 수준 격차를 해소하는 데 목적이 있다.

이날 행사에는 KAI 안전보건총괄책임자인 문희찬 안전실장을 비롯해 사내외 협력사 51개사 대표와 안전보건책임자가 참석해 안전과 보건의 중요성을 공유하고 상생협력 의지를 다졌다.

KAI는 이번 협의체 발족을 계기로 협력사의 안전보건 수준 향상을 위한 다양한 지원에 나설 계획이다. 안전관리자 역량 강화 프로그램과 안전 캠페인, 안전보건 물품 지원 등을 추진할 예정이다.

특히 상대적으로 안전관리 기반이 취약한 사내외 협력사 7개사를 대상으로는 중대재해처벌법 대응을 위한 안전보건관리체계 구축을 지원한다. 이를 위해 전문기관을 통한 맞춤형 컨설팅도 제공할 방침이다.

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문희찬 KAI 안전실장은 "안전은 모기업과 협력사가 함께 추구해야 할 최우선 가치"라며 "이번 사업이 상호 안전 수준을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 실질적인 상생협력을 통해 동반 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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