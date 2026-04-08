씨에스알와인, '포시즌스 카베르네 소비뇽' GS25 전국 출시

와인 수입사 씨에스알와인은 캘리포니아 레드 와인 '포시즌스 카베르네 소비뇽(four seasons Cabernet Sauvignon)'을 오는 4월 1일부터 전국 GS25 편의점에 출시한다고 밝혔다.

이번 출시는 와인이 일상 속에서 함께하는 제품이라는 점을 강조한다. 씨에스알와인은 전국 17,000여 개의 GS25 편의점 입점을 통해 소비자들이 '포시즌스' 와인을 구매할 수 있도록 접근성을 높였다. 이를 통해 입문자부터 와인 애호가까지 일상에서 즐길 수 있는 '캘리포니아 레드의 표본'으로서의 이미지를 구축할 계획이다.

'포시즌스 카베르네 소비뇽'은 가격 대비 성능과 품질을 갖춘 데일리 와인이다. 소소한 일상의 순간을 풍성하게 만들어주며, 다양한 분위기에 자연스럽게 스며드는 매력을 선사한다. 특히 구매 편의성을 강화해 다양한 편의점 안주와도 조화를 이루는 페어링의 즐거움까지 갖췄다.

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씨에스알와인 관계자는 "포시즌스 카베르네 소비뇽은 캘리포니아 레드의 정석을 보여주면서도 편안한 가격대로 구성되어 일상에 활력을 더해줄 와인"이라며, "퇴근길 GS25에서 만나는 사계절의 맛을 통해 더 많은 소비자가 와인의 즐거움을 경험하길 바란다"고 전했다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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