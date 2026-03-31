지난해 50만명 찾은 흥행 열기 전국으로…부산·대전·일산·전주서 AI·게임·먹거리 체험

4월 과학의 달을 맞아 대한민국 과학축제가 처음으로 전국 4개 권역에서 열린다.

이제 먼 곳까지 가지 않아도 부산·대전·일산·전주 등 가까운 행사장에서 AI, 게임, 미디어아트, 먹거리 체험까지 한 번에 즐길 수 있게 되면서, 올해 축제는 과학을 어렵게 배우는 자리가 아니라 가족과 친구가 함께 즐기는 전국 과학 나들이로 한층 커질 전망이다.

2026 대한민국 과학축제 포스터. 과기정통부 제공 AD 원본보기 아이콘

과학기술정보통신부와 한국과학창의재단은 4월 과학의 달을 맞아 전국 어디서나 참여할 수 있는 다양한 과학문화 프로그램을 연다고 31일 밝혔다. 대표 행사인 '2026 대한민국 과학축제'는 30주년을 맞아 부산(4월 11~12일), 대전(4월 17~19일), 일산(4월 24~26일), 전주(10월 16~18일) 등 4개 권역으로 무대를 넓혔다.

이번 변화의 출발점은 지난해 대전 행사 흥행이다. 정우성 한국과학창의재단 이사장은 기자들과의 질의응답에서 "지난해 50만명 이상이 찾으며 최근 3년간 참여자가 매년 2배 수준으로 늘었다"며 "체험형 콘텐츠와 연령별 테마 공간의 반응이 특히 좋아 올해는 전국 어디서나 그 분위기를 느낄 수 있도록 확장했다"고 말했다.

지난 26일 서울 광화문 인근 한 회의실에서 가진 과학기술정보통신부 기자단 브리핑에서 이준배 과기정통부 미래인재정책국장(가운데)과 이제준 과기정통부 과학기술문화과장(왼쪽), 정우성 한국과학창의재단 이사장(오른쪽)이 기자들의 질문에 답변하고 있다. 김종화 기자. 원본보기 아이콘

지난해 '가보고 싶어도 멀어서 못 갔다'는 지역 한계도 올해는 크게 줄었다. 이준배 과기정통부 미래인재정책국장은 "정책이 갑자기 바뀐 것이 아니라 더 많은 국민이 세대와 지역에 상관없이 가까운 곳에서 과학문화를 즐길 수 있도록 넓힌 것"이라고 설명했다.

AI도 만들고, 먹거리 과학도 맛본다

올해 축제는 과학기술과 인공지능(AI)이 일상에 가져온 변화를 쉽고 재미있게 체험하도록 구성한 것이 특징이다. 아이들은 게임과 퀴즈, 실험으로 과학을 만나고, 어른들은 AI가 그린 그림과 만든 음악, 생활 속 제품에 숨어 있는 연구성과를 자연스럽게 체험할 수 있다.

전국 과학문화 체험 프로그램 안내 포스터. 과기정통부 제공 원본보기 아이콘

부산에서는 지역 식품기업과 함께 '먹거리 속 과학'을 직접 맛보고 체험하는 프로그램이 마련된다. 대전에서는 생성형 AI를 활용한 과학·예술 융합 미디어아트가 관람객을 맞는다. 일산 킨텍스에서는 우리가 매일 쓰는 제품 속에 숨어 있는 출연연 연구성과와 실패를 딛고 다시 도전한 연구자들의 이야기를 만나볼 수 있다.

민간 참여도 한층 넓혔다. 허팝, 울림과학, 파파트래블 등 인기 유튜버들이 행사장을 직접 찾아 체험 후기를 공유하고, 민간 과학커뮤니케이터들이 별도 부스에서 관람객과 직접 소통한다. 아이들에게는 놀이가 되고, 부모에게는 교육이 되는 축제라는 점에서 가족 단위 관람객의 발길이 더욱 늘어날 것으로 기대된다.

지방정부 행사. 과기정통부 제공 원본보기 아이콘

과학축제 외에도 4월 한 달 동안 전국에서 과학 나들이가 이어진다. '우리동네 과학방'은 아파트 커뮤니티 공간으로 직접 찾아가 강연과 체험을 제공하고, '청소년 과학 대장정'은 국내외 연구소와 기업 연구시설을 직접 둘러보는 진로 탐색 프로그램으로 운영된다. 전국 과학관과 지방정부 22개 기관에서도 70여개의 특별전과 체험 행사가 열린다.

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행사장마다 즐길 거리도 다르다. 부산에서는 먹거리와 식품 속 과학 원리를 체험할 수 있고, 대전에서는 생성형 AI 기반 미디어아트와 과학예술 융합 콘텐츠가 준비된다. 일산 킨텍스에서는 일상 속 제품에 숨어 있는 연구성과와 연구자들의 재도전 스토리를 만날 수 있으며, 전주에서는 지역 문화와 연계한 특색 있는 과학 프로그램이 가을 축제 분위기 속에서 펼쳐질 예정이다. 가까운 행사장을 골라 주말 나들이처럼 찾으면, 과학을 '배우는 것'이 아니라 직접 보고 만들고 즐기는 경험으로 만날 수 있다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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