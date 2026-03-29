"주식 등 가짜 자산 버리고 실물 투자해야"

금·은·비트코인·이더리움 등 실물자산 강조

베스트셀러 도서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자로 이름을 알린 로버트 기요사키가 2026년 글로벌 경제 위기 가능성을 경고하면서 부를 축적할 기회라고 강조했다.

베스트셀러 도서 '부자 아빠 가난한 아빠'의 저자 로버트 기요사키. 야후 파이낸스 AD 원본보기 아이콘

27일(현지시간) 기요사키는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 노스트라다무스와 에드가 케이시의 예언을 인용하면서 다가올 글로벌 경제 위기가 오히려 부를 축적할 기회가 될 것이라고 재차 주장했다.

기요사키는 "정부나 중앙은행, 월가가 임의로 찍어낼 수 있는 '가짜 자산'에 투자하지 않는 것이 나의 원칙"이라며 ▲주식 ▲채권 ▲뮤추얼 펀드 ▲상장지수펀드(ETF) ▲현금 저축 등을 멀리해온 기존의 투자 철학을 되짚었다.

대신 기요사키는 연준이나 정부가 조작할 수 없는 실물 자산인 ▲금 ▲은 ▲비트코인 ▲이더리움 ▲부동산 ▲석유 등을 보유하는 '단순함의 원칙'(KISS·Keep It Super Simple)을 지키고 있다고 밝혔다. 그는 "폭락은 용감한 자가 부자가 되고 겁쟁이가 가난해지는 시기"라며 자신의 소신을 강조했다.

지난 9일에도 기요사키는 특히 '은'의 중요성을 강조했다. 기요사키는 "단돈 10달러면 누구나 '정크 실버(오래된 실물 은화)'를 살 수 있다"며 "돈이 없다면 하루를 굶어서라도 그 10달러(약 1만5000원)를 만들어 은을 사라"고 조언했다.

특히 기요사키는 '투자의 귀재' 워런 버핏의 행보를 예로 들면서 위기 대응의 중요성을 역설했다. 최근 버핏이 수십조원 규모의 주식을 매각하고 막대한 현금을 보유하며 시장 급락을 기다리는 것처럼, 일반 투자자들 역시 가격이 폭락했을 때 진짜 자산을 저렴하게 매수할 준비를 해야 한다는 것이다.

아울러 그는 과거 미 해병대 복무 시절 무일푼으로 시작해 소액 자산을 장기 보유하며 현재의 부를 일구었다고 강조했다. 특히 비트코인 6개를 개당 600달러(약 90만원)에 구매하기 위해 며칠간 끼니를 걸렀던 일화를 전하면서 "투자에 필요한 것은 뛰어난 두뇌보다 실행력과 규율"이라고 짚었다.

기요사키는 "미래를 내다볼 줄 아는 투자자만이 더 큰 부를 거머쥐게 될 것"이라며 "가짜가 아닌 진짜 자산에 집중하라. 경제적 위기 앞에서 아무것도 하지 않는 우를 범하지 말라"라고 이야기했다.

AD

한편 기요사키는 지난해 11월 SNS에 약 225만달러(약 30억원) 규모의 비트코인을 매도했다고 전했다. 개당 매입가는 약 6000달러(약 883만원) 매도가는 약 9만달러(약 1억 3200만원)라고 덧붙였다. 그는 비트코인 매도대금으로 수술센터 두 곳과 광고판 사업을 인수할 계획이라며 "오래전부터 실천해온 부자가 되는 전략"이라고 이야기했다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>