미스 그랜드 태국서 돌발 상황 발생

빠르게 보철물 고정하고 무대 이어가

태국의 한 미인대회 무대에서 참가자의 치아 보철물이 갑자기 빠지는 사고가 발생한 가운데 참가자의 대처가 화제가 되고 있다.

태국의 한 미인대회 무대에서 참가자의 치아 보철물이 갑자기 빠지는 돌발 상황이 발생했다. 유튜브 채널 ‘GrandTV’ 캡처 AD 원본보기 아이콘

27일 피플 등 외신에 따르면 최근 태국에서 열린 미인대회 '미스 그랜드 태국' 지역 예선 무대에서 참가자 카몰완 차나고가 자기소개를 하던 중 치아에 부착된 보철물이 떨어졌다. 이 보철물은 치아 표면에 부착해 외관을 개선하는 '베니어'였다.

당시 무대 영상을 보면 그는 보철물이 탈락하는 순간 잠시 고개를 돌려 보철물을 고정하고, 아무 일도 없다는 듯 자신만만한 미소를 보이며 워킹을 이어갔다. 돌발 상황에도 흐트러지지 않고 흐름을 이어가는 모습에 현장 관객들은 박수를 아끼지 않았다. 해당 장면은 사회관계망서비스(SNS)로도 빠르게 확산했다. 누리꾼들은 "진정한 프로 정신", "당황하지 않는 모습이 인상적이다"는 등 긍정적인 반응을 보였다.

태국의 한 미인대회 무대에서 참가자의 치아 보철물이 갑자기 빠지는 돌발 상황이 발생했다. 인스타그램 캡처 원본보기 아이콘

미스 그랜드 인터내셔널 대변인은 "차나고는 자기소개 도중 치아 보철물이 떨어져 나가는 예상치 못한 작은 사고를 겪었다"라면서 "그는 전문성과 침착함을 바탕으로 상황을 잘 처리했고, 행사는 아무런 차질 없이 순조롭게 진행됐다"라고 이야기했다. 그러면서 "대회 내내 보여준 그의 자신감과 무대 매너가 자랑스럽다"라고 덧붙였다.

일각에서는 미인대회 참가자들이 외모를 위해 보철물 등 다양한 시술을 시행해야 하는 현실을 보여준 사례라는 지적도 나왔다. 해당 참가자의 치아 시술인 베니어는 치아의 앞면을 얇게 다듬은 뒤 세라믹이나 레진으로 만든 얇은 판을 덧붙여 색상과 형태를 개선하는 심미 시술이다. ▲변색이 심한 치아 ▲벌어진 치아 ▲미세하게 깨진 앞니 등을 비교적 짧은 기간 안에 자연스럽게 보완할 수 있어 연예인이나 방송·무대 활동이 잦은 이들이 자주 활용한다. 특히 기존의 미백 치료만으로는 한계가 뚜렷한 환자들에게도 변화를 끌어낼 수 있는 것으로 알려졌다.

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다만 베니어는 강한 충격이나 반복적인 압력, 접착력 약화 등으로 드물게 탈락할 수 있다. 또 시술 과정에서 치아를 일부 삭제해야 해서 원상 복구가 어렵고, 수명도 영구적이지 않아 꾸준히 관리해야 한다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



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