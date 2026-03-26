방문기록·북마크 등 갤럭시 스마트폰과 공유

삼성패스로 모바일 로그인 정보 자동완성

페이지 맥락 이해하는 '에이전틱 AI' 기능 탑재

자연어 명령 수행…퍼플렉시티와 협업

삼성전자는 웹 브라우저인 '삼성 브라우저' PC 버전을 25일 공식 출시했다고 밝혔다.

삼성 브라우저 PC 버전은 지난해 10월 한국과 미국에서 베타 프로그램을 통해 처음 선보인 뒤 약 4개월 만에 정식 출시됐다.

삼성전자는 웹 브라우저인 '삼성 브라우저' PC 버전을 25일 공식 출시했다고 밝혔다. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

삼성 브라우저는 모바일과 PC 간 연동을 통해 매끄러운 웹서핑 경험을 제공한다. 북마크와 방문 기록 등 브라우저 데이터가 실시간으로 연동되고 모바일과 PC 간 상태를 공유해 다른 기기에서도 사용자가 기존에 보고 있던 웹 페이지의 위치까지 그대로 보여준다.

특히 사용자가 PC 버전의 동기화 항목에서 로그인 정보나 개인정보를 자동완성해주는 '삼성패스' 기능을 활성화하면 안전하게 저장된 정보를 PC 브라우저에서도 활용할 수 있다. 이를 통해 사용자는 자동 완성 기능을 통해 간편하게 로그인할 수 있다.

삼성전자는 퍼플렉시티와 협업해 삼성 브라우저에 에이전틱 AI 기능을 새로 탑재했다. 이를 통해 자연어 기반의 명령을 수행하는데, 사용자가 보고 있는 웹 페이지의 내용과 맥락을 이해해 이용자의 편의를 돕는다.

예를 들어, 사용자가 서울의 관광 명소들을 소개한 웹 페이지를 보다가 우측 상단의 AI 아이콘을 클릭하고 AI 에이전트 대화창에 '여기 있는 장소들을 포함해서 서울 관광 일정을 계획해줘'라고 요청하면 삼성 브라우저가 웹 페이지의 명소들을 파악한 뒤 동선을 고려한 여행 계획을 사용자에게 알려준다.

웹 페이지 내 텍스트 외에도 영상 콘텐츠의 내용도 파악할 수 있다. 특정 영상을 검색하거나 영상의 내용을 요약해주는 걸 넘어 영상에서 특정 장면을 찾아서 재생할 수 있다. 단순히 웹 검색을 통해 답변을 제공하는 것뿐 아니라 사용자의 브라우저 사용기록, 열려 있는 다양한 탭을 종합적으로 분석해 최적의 솔루션을 제공한다.

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삼성 브라우저 PC 버전은 윈도우 11과 일부 윈도우10(버전 1809 이상) 운영체제(OS)에서 지원된다. 에이전틱 AI 기능은 한국과 미국에서 서비스를 먼저 시작하며, 추후 사용 가능한 국가를 확대해 나갈 예정이다.

삼성전자는 웹 브라우저인 '삼성 브라우저' PC 버전을 25일 공식 출시했다고 밝혔다. 삼성 브라우저 PC 버전이 동작하는 모습. 삼성전자 원본보기 아이콘

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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