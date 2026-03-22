이란, 미사일 사거리 늘리며 맞대응

이스라엘이 이란에서 발사된 탄도미사일 대부분을 요격했다고 밝혔다.

이란 미사일에 부서진 이스라엘 텔아비브 주택가. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

AFP통신에 따르면 나다브 쇼샤니 이스라엘군 대변인은 22일(현지시간) 기자들과 만나 "이란이 전쟁 개시 이후 발사한 400발 이상의 탄도미사일 가운데 약 92%를 요격했다"며 "매우 높은 요격률을 보이고 있다"고 말했다.

이란은 미국의 군사 개입 가능성 등 압박이 커지자 미사일 사거리 확대와 드론 전력 고도화로 대응하고 있다.

실제 이란은 전날 핵시설이 위치한 이스라엘 디모나를 겨냥해 미사일을 발사해 30여명의 부상자가 발생했다. 북동쪽 아라드 마을에서도 최소 59명의 추가 피해가 보고됐다.

지난 20일에는 본토에서 약 4000㎞ 떨어진 인도양 디에고 가르시아 미·영 공동 군사기지를 향해 탄도미사일을 발사했다. 이란이 사거리 4000㎞급 중거리 탄도미사일을 실전에서 사용한 것은 이번이 처음으로, 유럽 주요 도시까지 사정권에 포함될 수 있다는 분석이 나온다.

AD

이와 함께 이란군은 기존보다 파괴력이 강화된 드론 '아라시-2'를 동원해 이스라엘 벤구리온 공항을 공격했다고 주장했다.

이지예 기자 easy@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>