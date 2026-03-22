봄·가을 토요일 하루 한 쌍…25일부터 접수

서울 양천구(구청장 이기재)가 '웨딩플레이션' 시대 예비 신혼부부를 위해 오목공원을 공공예식장으로 무료 개방한다. 구는 오는 25일부터 4월 7일까지 '2026년 오목공원 정원결혼식' 참여자 8쌍을 추가 모집한다.

지난해 9월 오목공원에서 열린 야외결혼식 전경. 양천구 제공. AD 원본보기 아이콘

예식은 오목공원 회랑과 중앙정원에서 봄·가을(5~6월, 9~10월) 지정 토요일에 열린다. 하루 한 쌍씩 여유롭게 진행되며 대관료는 전액 무료다. 예식 당사자가 직접 기획·진행하는 맞춤형 구성이 가능하다.

신청은 양천구 통합예약포털 내 정원결혼식 페이지에서 할 수 있다. 공고일(3월 17일) 기준 양천구에 주민등록이 된 예비부부 또는 그 부모 중 1명이 신청 자격을 갖는다. 전산 추첨으로 8쌍을 선정하고 예비 대기자 16쌍도 함께 뽑는다.

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구는 이 밖에도 구청 종합민원실 내 'Re:포토부스' 운영, 무주택 예비·신혼부부를 위한 맞춤형 공공임대주택 지원, 임신 준비부터 양육까지 담은 종합 안내서 '올케어 북' 제공 등 결혼·육아 관련 지원을 이어가고 있다.

이기재 양천구청장은 "특별한 예식을 꿈꾸는 예비 신혼부부들이 오목공원에서 인생의 가장 아름다운 첫걸음을 내딛길 바란다"고 말했다.

양천구 정원결혼식 참여자 추가 모집 포스터. 양천구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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