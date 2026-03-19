브렌트 119달러·WTI 100달러 돌파

유럽 가스, 전쟁 전 대비 2배

가스전·정유시설 동시 타격…전면전 양상

이스라엘과 이란 간 충돌이 중동 에너지 인프라 전반으로 확산하면서 국제 유가와 천연가스 가격이 급등세다. 핵심 생산시설 타격이 장기화될 수 있다는 우려가 시장 불안을 키우고 있다.

19일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 런던 ICE선물거래소에서 5월물 브렌트유는 장 초반 한때 배럴당 119.13달러까지 오르며 전장 대비 10% 넘게 급등했다. 이후 상승 폭을 일부 반납했지만, 여전히 6% 이상 높은 수준이다.

지난 14일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 푸자이라에서 이란 드론의 파편이 석유 시설에 충돌한 후 연기와 화재가 발생했다. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 서부텍사스산원유(WTI) 4월물도 장중 배럴당 100달러를 넘어섰다가 90달러대 후반으로 소폭 내려왔다. 유럽 경유 선물 가격도 장중 배럴당 190달러까지 치솟았다. WTI와 브렌트유 간 가격 격차는 11년 만에 최대 수준으로 벌어진 것으로 전해졌다.

유럽 천연가스 벤치마크인 네덜란드 TTF 선물은 장중 35% 급등하며 메가와트시(㎿h)당 73유로를 넘어섰다. 이후 상승 폭이 일부 축소됐지만, 여전히 전쟁 이전의 두 배 수준을 유지하고 있다. 영국 가스 가격 역시 최대 23% 오르며 전쟁 전 대비 2배 이상 상승했다.

에너지 가격 급등은 양측이 주요 생산·정제 시설을 잇달아 공격한 데 따른 것이다. 이스라엘은 이란 최대 가스전인 사우스 파르스와 아살루예 정제시설을 공습했고, 이란은 카타르 라스라판 LNG 생산시설을 공격해 상당한 피해를 준 것으로 전해졌다.

AD

이날도 사우디 얀부 지역 정유시설과 석유 수출터미널이 드론 공격을 받아 일시적으로 운영이 중단됐고, 쿠웨이트 정유시설에서도 화재가 발생하는 등 충돌이 이어졌다. 전문가들은 이번 사태가 LNG 시장에 구조적 충격을 줄 수 있다고 보고 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>