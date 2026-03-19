SK텔레콤은 에릭슨과 손잡고 인공지능(AI) 기반 네트워크 혁신을 통한 6G 시대 준비에 나선다.

SKT는 에릭슨과 함께 5G부터 6G까지 AI 기반 네트워크 기술 협력을 강화하기 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 19일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 네트워크 기술의 지속적 진화를 위한 협력 체계를 구축한다. 5G 환경에 혁신 기술의 실질적인 적용을 추진하는 동시에 장기적인 6G 연구와 표준화 기반도 마련할 계획이다.

이번 협약은 첨단 네트워크 기술에 대한 공동 연구와 검증에 초점을 맞췄다. 협력 범위는 ▲AI 기반 무선 접속망(AI-RAN) ▲5G 고도화 ▲개방·자율 네트워크 ▲보안 ▲6G 표준화와 미래 기술 등 다양한 영역을 포괄한다.

(왼쪽부터) 류탁기 SKT 네트워크기술담당과 마르텐 레너(Mrten Lerner) 에릭슨 네트워크 전략 및 제품 총괄의 모습. AD 원본보기 아이콘

양사는 AI-RAN 분야 협력을 통해 네트워크의 성능, 보안, 에너지 효율 향상을 추진한다. AI-RAN은 네트워크가 채널 환경을 스스로 학습하고 예측하는 과정을 통해 최적화를 수행하고, 자원을 효율적으로 관리할 수 있는 기술이다. 또 5G 기술 고도화를 통해 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 차세대 서비스를 구현할 기반을 마련할 계획이다.

개방·자율 네트워크 분야에서는 네트워크 운영을 자동화하기 위한 연구를 진행한다. 이를 통해 멀티벤더 환경(여러 제조사 장비가 함께 운영되는 네트워크 환경)에서도 생산성과 운영 효율성을 높이는 것을 목표로 한다.

보안 분야에서는 제로트러스트 체계와 지속적인 모니터링을 기반으로 5G와 6G 환경 전반에서 네트워크와 단말 보호를 강화하고, 실시간 위협에 대한 대응 역량을 고도화할 계획이다. 제로트러스트 체계는 네트워크 내부와 외부를 구분하지 않고 모든 접근을 기본적으로 신뢰하지 않는 보안 모델로, 사용자와 기기 등을 지속적으로 검증해 접근을 허용하는 방식이다.

양사는 6G 표준화와 미래 기술 분야에서도 협력을 확대한다. 주파수 전략, 초대형 다중 안테나 기술 진화, 에너지 효율 기술, 통신과 센싱을 결합한 ISAC 등이 포함된다.

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류탁기 SKT 네트워크기술담당은 "글로벌 표준화와 실증 중심 연구를 통해 AI 기반 네트워크 진화와 6G 분야에서 세계 최고 수준의 기술 리더십을 확보하겠다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr



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