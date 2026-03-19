방역팀 투입·24시간 이동중지 등 확산 차단 총력

19일 무안 현경면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됐다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도는 19일 무안 현경면의 육용오리 농장에서 H5형 조류인플루엔자(AI) 항원이 검출됨에 따라 추가 확산 차단을 위해 초동방역 조치를 하고 방역을 강화했다.

해당 농장은 육용오리 1만 6,000여 마리를 사육하는 농장으로, 사육 단계 예찰검사에서 H5형 조류인플루엔자 항원이 검출됐으며, 농림축산검역본부에서 최종 고병원성 여부를 판명 중이다.

전남도는 항원 검출 즉시 가축위생방역지원본부 초동방역팀 2명을 투입해 해당 농장 출입을 통제하고, 살처분 등 방역 조치를 할 예정이다. 또 현장 지원관 2명을 파견해 발생 원인 등을 정밀 조사하고 있다.

추가 확산 방지를 위해 발생농장 방역지역 10㎞ 내 가금농장에 대해 정밀검사를 하고, 주변 소하천·저수지 주변 도로와 가금농장 진입로 등에 대해 가용한 소독 자원을 총동원해 방역 소독을 하고 있다.

감염 개체 조기 검출을 위해 발생 계열사 전체 농가에 대해서도 정밀검사와 함께 방역 점검을 병행하고 있다.

전남도는 발생 계열사, 지역 오리농장 및 관련 축산시설(도축장·사료공장 등), 축산차량에 대해 오는 20일 오후 1시까지 24시간 동안 일시이동중지명령을 발령하고, 가금농장 및 축산관계 시설에 대한 일제 소독과 이행 상황 점검을 하고 있다.

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한편 19일 현재 고병원성 조류인플루엔자는 전국적으로는 58건, 전남은 나주, 영암, 곡성, 구례에서 10건이 발생했다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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