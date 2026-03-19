호르무즈 리스크 지속…산업硏, 제조업 생산비 최대 11.8% 급등 경고

유가 125달러·LNG 최대 90% 상승 전망

나프타·헬륨까지 ‘복합 공급망 충격’

미국·이란 충돌 여파로 호르무즈 해협 리스크가 높아지면서 국내 산업 전반에 에너지발 비용 충격이 본격화될 수 있다는 분석이 나왔다. 특히 단기 충격만으로도 제조업 생산비가 11% 이상 상승할 수 있다는 전망이 제기되며, 정유·화학 등 에너지 집약 산업을 중심으로 부담이 빠르게 확산될 가능성이 커지고 있다.

19일 산업연구원이 발표한 '미국-이란 충돌과 호르무즈 리스크: 공급망 시나리오 분석과 시사점' 보고서에 따르면 호르무즈 해협이 약 3주간 봉쇄되는 단기 시나리오에서 국제유가는 배럴당 105~125달러, LNG 가격은 60~90% 상승할 것으로 전망됐다. 이 경우 국내 제조업 생산비는 평균 5.4% 상승할 것으로 추정됐다.

보고서는 봉쇄가 장기화될 경우 충격이 훨씬 확대될 수 있다고 봤다. 3개월 이상 지속되는 구조적 공급 충격 시나리오에서는 제조업 생산비 상승률이 최대 11.8%까지 치솟을 수 있다는 분석이다.

산업연은 이번 위기가 단순한 유가 상승을 넘어 '복합 공급망 충격'으로 확산될 가능성이 크다는 점을 우려했다. 원유와 LNG 생산 차질이 나프타, 헬륨, 무수암모니아 등 에너지 연계 원자재 공급까지 동시에 흔들 수 있기 때문이다.

나프타는 석유화학 산업의 핵심 원료로, 공급이 흔들릴 경우 에틸렌·프로필렌 등 기초유분 생산 차질로 이어질 수 있다. 헬륨 역시 LNG 공정에서 생산되는 부산물로 반도체 공정에 필수적이어서, LNG 공급 차질이 곧 반도체 생산 리스크로 전이될 수 있다. 무수암모니아는 비료 생산의 핵심 원료로 농업 비용 상승까지 유발할 수 있다.

산업연은 '중동 의존형 에너지-원자재 구조'의 취약성에 주목했다. 한국은 원유뿐 아니라 주요 산업 원자재까지 중동 공급망에 깊게 연결돼 있어, 에너지 위기가 곧 산업 전반의 비용 상승으로 직결되는 구조라는 설명이다.

실제 에너지 투입 비중이 높은 산업일수록 충격은 더욱 크게 나타날 전망이다. 석탄·석유제품 산업은 최대 83%, 전력·가스 부문은 최대 77.7%까지 생산비 상승 압력이 발생할 수 있는 것으로 분석됐다.

보고서는 이번 사태를 일회성 충격이 아닌 반복 가능한 '구조적 리스크'로 규정하며 대응 전략 전환이 필요하다고 강조했다. 단순한 에너지 수입선 다변화를 넘어, 원료 조달 구조까지 함께 재설계해야 한다는 것이다.

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아울러 에너지와 산업 원자재를 분리해 관리하는 기존 방식에서 벗어나, 통합 공급망 모니터링 체계를 구축해야 한다고 제언했다. 에너지 가격 충격이 산업재 공급 차질로 동시에 확산되는 구조적 특성을 감안해야 한다는 판단이다. 산업연은 "에너지 전환 정책에서 원료 조달 다변화 전략과 결합하지 않을 경우 의존 구조는 그대로 유지될 수 있다"고 지적했다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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