오텍캐리어, '멀티S' 프로모션 진행…맞춤형 냉방·관리 혜택 강화

오텍 오텍 close 증권정보 067170 KOSDAQ 현재가 1,778 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,796 2026.03.19 개장전(20분지연) 관련기사 오텍캐리어, 무더위 대비 에어컨 무상 안전 점검 서비스 실시 오텍캐리어, '캐치서비스'로 홈케어 시장 공략 가속화…출시 첫해 대비 40% 성장 오텍캐리어 강성희 회장, 한국냉동공조산업협회 제20대 회장으로 선출 전 종목 시세 보기 캐리어가 여름철 무더위에 대비해 다배관 멀티 시스템 에어컨 '멀티S(MULTI-S)' 프로모션을 오는 8월31일까지 실시한다고 19일 밝혔다.

최근 서재, 취미방, 홈트룸 등 집 안 공간을 개인 취향에 맞게 활용하는 트렌드가 확산되면서 각 공간별 온도를 독립적으로 제어하려는 수요가 증가하고 있다. 이에 맞춰 오텍캐리어는 단일 실외기로 최대 6대의 실내기를 연결해 집 안 전반에 맞춤형 냉방 환경을 제공하는 '멀티S' 프로모션을 마련했다.

이번 행사 기간 동안 제품을 구매한 고객에게는 설치된 모든 실내기를 대상으로 전문 세척 서비스 '캐치서비스'를 3년간 연 1회씩 무상 제공한다. 이를 통해 장기간 사용 시에도 에어컨 내부 위생을 유지하고 최적의 성능을 지속할 수 있도록 지원한다.

설치 및 교체 수요를 고려한 혜택도 포함됐다. 기존 에어컨 철거 비용은 스탠드 및 벽걸이 제품의 경우 전액, 시스템 에어컨은 50% 할인되며, 가전·가구 보호를 위한 보양 작업 비용도 50% 지원된다. 아울러 설치 환경에 따라 필요한 1단 실외기 받침대를 무상 제공하고, 설치 후 개인 SNS에 후기를 남기면 카카오톡 선물하기 상품권을 증정한다.

맞춤형 설계를 위한 컨설팅 서비스도 제공된다. 시스템 에어컨 전문 컨설턴트가 사전 상담과 현장 방문을 통해 복층이나 다층 구조 등 주거 환경에 적합한 제품 구성과 배치를 제안한다.

지난해 출시된 '멀티S'는 에너지소비효율 1등급을 획득했으며, DC모터와 내부 설계를 통해 최대 12m까지 바람을 전달할 수 있다. 또한 3D 입체 냉각 시스템으로 상하, 좌우, 역방향까지 공기를 순환시켜 실내 온도를 빠르게 낮춘다. 천장형 실내기는 슬림한 설계로 낮은 천장이나 협소한 공간에도 설치가 가능하다.

AD

오텍캐리어 관계자는 "멀티S는 하나의 실외기로 각 공간에서 최적의 냉방을 구현할 수 있도록 설계된 제품"이라며 "이번 프로모션을 통해 고객들이 전문 컨설턴트의 맞춤 설계와 함께 3년간 무상 세척 서비스를 경험하며 보다 쾌적한 여름을 보낼 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>