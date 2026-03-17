미래산업, 43억 규모 반도체 검사장비 공급계약
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반도체 후공정 전문기업 미래산업 미래산업 close 증권정보 025560 KOSPI 현재가 13,370 전일대비 60 등락률 +0.45% 거래량 47,043 전일가 13,310 2026.03.17 14:47 기준 관련기사 미래산업, 中기업에 62억원 규모 반도체 검사 장비 공급 로아앤코그룹 "미래산업·넥스턴앤롤코리아 피인수 2년5개월 만에 퀀텀 점프" 미래산업, '1000만불탑' 수상…글로벌 반도체 장비 기업으로 성장세 입증 은 S사와 22억원 규모 반도체 검사장비 관련 수주 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 회사에 따르면 이번 계약은 미공시분까지 총 43억원 규모로 진행했다. 수주 계약은 지난해 매출액 대비 16.2%에 달하는 규모다.

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회사 관계자는 "이번 공급 계약은 당사의 주력 제품인 반도체 검사 장비의 수요가 견조함을 보여주는 사례"라며 "계약 기간 내 차질 없는 납품을 통해 고객사 만족도를 높이고 향후 추가적인 수주 기회 확보에도 총력을 다할 것"이라고 말했다.


장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
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