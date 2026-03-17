호르무즈해협 개방 기대감이 높아지면서 국내 증시는 상승, 원/달러 환율은 하락 출발한 17일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전날보다 161.95p(2.92%) 오른 5,711.80로 시작했다. 원/달러 환율은 7.5원 내린 1,490.0원으로, 코스닥은 18.54p(1.63%) 오른 1,156.83로 개장했다. 2026.3.17 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 기관 매수세에 힘입어 장중 2%대 강세를 보이고 있다.

17일 오전 10시16분 기준 코스피는 전일 대비 2.4% 상승한 5683.09에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관이 1651억원 순매수하고 있는 반면 외국인과 개인은 각각 630억원, 901억원을 순매도 중이다. 선물시장에서는 기관이 3177억원을 순매도하고 있는 반면 외국인과 개인은 2463억원, 910억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 모든 업종이 강세다. 전기전자 업종이 2.98% 강세고 전기가스 2.83%, 화학 2.6%, 제조 2.51%, 제약 2.1%, 보험 1.85%, 금융 1.89%, 건설 1.89%, 통신 1.8%, IT서비스 1.67%, 운송장비 1.57%, 운송창고 1.62%, 의료정밀 1.45%, 오락문화 1.37% 등이 강세다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 강세다. 삼성전자가 3.87% 오름세고 SK하이닉스 2.16%, 현대차 4.74%, LG에너지솔루션 1.5%, SK스퀘어 5.69%, 삼성바이오로직스 1.21%, 두산에너빌리티 0.09%, 기아 3.64%, HD현대중공업 0.86%, KB금융 0.94%, 삼성물산 1.44%, 셀트리온 2.5% 등이 강세다.

같은 시각 코스닥지수도 오름세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 1.41% 상승한 1154.35에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 424억원, 255억원 순매수하고 있는 반면 개인은 374억원을 순매도하는 중이다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 강세다. 에코프로가 2.54% 올랐고 알테오젠 1.83%, 에코프로비엠 0.88%, 삼천당제약 3.7%, 레인보우로보틱스 2.22%, 에이비엘바이오 3.53%, 코오롱티슈진 0.97%, 리노공업 0.27%, 리가켐바이오 8.46%, 펩트론 2.69%, HLB 5.23% 등이 강세다.

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한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.3원 오른 1493.4원에 거래되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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