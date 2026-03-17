시, 주민과 함께 그리는 ‘10년 농촌 미래’

주민협의체 중심의 농촌 재생 추진

경기 포천시는 지난 16일 시청 시정회의실에서 '포천시 농촌공간 재구조화 및 재생 주민협의체' 제1차 회의를 개최했다.

포천시가 지난 16일 시청 시정회의실에서 '포천시 농촌공간 재구조화 및 재생 주민협의체' 제1차 회의를 개최하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 과정에서 지역 주민의 다양한 의견을 반영하고 지역 특성에 맞는 농촌공간 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

주민협의체는 포천시 14개 읍면동에서 추천된 주민대표 28명으로 구성됐으며, 주민자치회와 이·통장협의회 등 지역을 대표하는 인사들이 참여해 농촌공간 정책 수립 과정에 함께할 예정이다.

이날 회의에서는 농촌공간 재구조화 정책의 개념과 추진 방향, 포천시 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 추진 상황 등을 공유했으며, 향후 농촌특화지구 후보 발굴과 농촌공간 발전 방향에 대한 의견을 나눴다.

농촌공간 재구조화 및 재생 정책은 농촌공간의 생산·생활·환경 기능을 체계적으로 관리하고, 일터·쉼터·삶터로서 농촌의 정주환경을 개선하는 한편 지역 자원의 효율적 활용을 통해 농촌에 새로운 활력을 불어넣기 위한 중장기 정책이다.

특히 포천시는 지난해 내촌면이 농림축산식품부 '농촌공간정비사업' 대상지로 선정되며 국비를 포함한 사업비를 확보하는 성과를 거둔 바 있다. 내촌면 사업은 농촌 정주환경 개선과 공간 재편을 통해 포천 농촌공간 재생의 대표 모델로 추진될 예정이다.

포천시는 이번 주민협의체 운영을 통해 기본계획 수립 과정 전반에 주민 의견을 적극 반영하고, 지역 특성을 반영한 농촌공간 발전 방향과 농촌특화지구 후보를 발굴해 나갈 계획이다.

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포천시 관계자는 "농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획은 앞으로 10년간 포천 농촌의 미래를 설계하는 중요한 계획"이라며 "내촌면 농촌공간정비사업과 같은 성과를 바탕으로 주민과 함께 살기 좋은 농촌, 활력 있는 포천 농촌을 만들어 나가겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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