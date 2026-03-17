하트-하트재단 홈페이지 통해 예선 접수

다음달 21일까지 접수…9월 본선 개최

SK이노베이션은 전국 발달장애인 음악축제 '그레이트 뮤직 페스티벌(GMF)'에 참가할 단체를 모집한다고 17일 밝혔다.

제10회 전국 발달장애인 음악축제(GMF) 예선 참가단체 모집 포스터. SK이노베이션 AD 원본보기 아이콘

GMF는 발달장애인들이 음악 재능을 발휘할 기회를 제공하고 사회적으로 자립할 수 있도록 돕는 국내 최대 규모의 발달장애인 음악 축제다.

SK이노베이션과 문화체육관광부 후원으로 하트-하트재단이 지난 2017년부터 매년 개최해 올해로 10회째를 맞았다. 2019년부터는 대상 수상팀에 문화체육관광부 장관상이 수여된다.

예선 접수는 다음달 21일까지 하트-하트재단 홈페이지를 통해 진행된다. 클래식 또는 실용음악 분야에서 활동하는 2인 이상의 발달장애인 연주단체라면 누구나 지원할 수 있다.

본선 공연은 오는 9월 1일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 열린다. 예선을 통과한 6개 팀이 본선 무대에 오르며, 대상 1팀을 포함한 6개 팀에 총상금 2100만원이 수여된다.

GMF에는 지난 10년간 누적 290개 팀, 연주자 약 3000명이 참가했다. 참가팀과 수상팀들은 국내 주요 대학 진학과 취업, 서울시립교향악단 협연, 미국·유럽·남아프리카공화국 초청 공연 등 다양한 활동을 이어가고 있다.

해외로도 무대를 확장했다. 2023년 미국 애틀랜타에서 'GMF in USA'를 개최한 데 이어, 2024년과 지난해 헝가리 부다페스트에서 'GMF in Hungary'를 열었다.

SK이노베이션은 이 외에도 발달장애 아동·청소년의 정서적·신체적 발달을 지원하는 사회공헌 활동 '해피드림'을 운영하고 있다. 임직원 자원봉사를 통해 1:1 매칭 핸드볼 교실, 영화관 체험, 현장체험 학습 지원 등 다양한 프로그램을 진행한다.

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SK이노베이션 관계자는 "GMF는 지난 10년간 발달장애인들이 음악으로 자신을 표현하고 사회와 소통할 수 있도록 돕는 뜻깊은 무대로 자리 잡아왔다"며 "올해도 참가자들이 각자의 가능성을 마음껏 펼치고 한층 더 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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