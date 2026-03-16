공장 바닥엔 오수 고여있고 악취 진동

중국의 한 유명 식품 가공업체가 닭발 가공 과정에서 과산화수소를 사용한 사실이 드러나 위생 논란이 일고 있다.

바닥에 떨어진 닭발 다시 주워 넣기도

중국 CCTV 고발 식품가공공장. CCTV·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국 중앙TV(CCTV)는 15일 소비자의 날을 맞아 방영한 고발 프로그램 '3·15 완후이'(晩會)에서 쓰촨성 청두의 한 닭발 가공업체 생산 현장을 공개했다. CCTV는 해당 업체가 가공한 닭발이 온라인·오프라인은 물론 간식 전문점에서도 판매되는 인기 제품이라고 전했다.

보도에 따르면 공장 바닥에는 오수가 고여 있고 악취가 진동하는 가운데 닭발이 바닥에 그대로 쌓여 있었다. 빗자루와 삽 등 청소 도구가 닭발 위에 놓인 채 작업이 진행되기도 했다. 작업자들이 바닥에 떨어진 닭발을 주워 다시 가공 통에 넣는 모습도 확인됐다. 특히 가공 과정에서 닭발을 과산화수소에 담가 색을 하얗게 만드는 '표백' 공정이 이뤄진 것으로 드러났다.

과산화수소는 주로 소독약이나 표백제 원료로 사용되는 대표적인 산화제다. 이를 식품 가공에 사용할 경우 단백질 등 영양 성분을 파괴하고 장기간 섭취 시 구강 점막 손상이나 간·신장 기능 이상 등을 유발할 수 있어 중국에서도 사용이 금지돼 있다. CCTV는 해당 업체 외에도 충칭의 또 다른 식품업체에서도 과산화수소로 닭발을 표백하는 정황이 확인됐다고 전했다.

중국 당국은 관련 업체들을 대상으로 대대적인 단속에 나섰다. 문제가 확인된 제품 수백 상자를 압수했으며, 과산화수소 사용 여부 등을 조사하고 있다고 밝혔다.

절임 배추 위에서 담배 피우고 침 뱉기까지

중국의 한 절임배추 공장 근로자가 침을 뱉는 모습. SNS 원본보기 아이콘

한편 중국의 위생 논란은 이번이 처음이 아니다. 중국에서는 식품 위생 논란이 반복적으로 발생하며 고질적인 문제로 지적되고 있다.

지난해 10월에는 랴오닝성의 한 절임 배추 공장에서 촬영된 영상이 웨이보 등 중국 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산했다. 약 30초 분량의 영상에는 절임 배추가 가득 깔린 작업장에서 남성 작업자들이 갈퀴로 배추를 뒤섞어 퍼 올리는 모습이 담겼다. 그러던 중 한 작업자가 작업 중 담배를 피우다 배추가 깔린 바닥에 침을 뱉고, 침이 묻은 자리를 발로 문지른 뒤 아무 일 없다는 듯 다시 작업을 이어가는 장면도 포착됐다.

AD

해당 영상은 SNS를 통해 빠르게 퍼졌고, 비위생적인 작업 모습에 누리꾼들의 공분이 일었다. 논란이 커지자 관할 기관인 랴오닝성 시장감독관리국이 긴급 조사에 착수했다. 당시 시장감독관리국은 "관련 업체와 책임자는 법에 따라 엄중 처벌될 것이며 어떠한 선처도 없을 것"이라고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>