美CBS 보도···"최고지도자감 아니라 판단"

미국과 이스라엘의 공격으로 사망한 이란의 전 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 생전 차남 모즈타바에 권력을 승계하는 상황에 대한 우려를 갖고 있었으며 미 정보기관은 이 내용을 도널드 트럼프 대통령에게 보고했다는 외신 보도가 나왔다.

모즈타바 하메네이 이란 최고지도자. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

美정보기관, 트럼프에 보고…"모즈타바, 그다지 안 똑똑하다고 여겨져"

미국 CBS방송은 15일(현지시간) 여러 소식통을 인용해 미 정보기관이 하메네이가 자기 아들이 자신을 대신해 최고지도자가 되는 것에 대해 우려하고 있었다는 분석을 트럼프 대통령과 그의 소수 측근에게 전달했다고 전했다.

연로했던 하메네이는 아들인 모즈타바가 언젠가 권력을 잡는 상황을 경계했는데 이는 모즈타바가 그다지 똑똑하지 않다는 평가를 받아 지도자가 될 자격이 없다고 여겨졌기 때문이라는 내용이다. 하메네이는 모즈타바가 개인적인 삶에서 문제가 있다는 점도 알고 있었다고 소식통들은 전했다.

트럼프, 이란 모즈타바 승계에 "큰 실수…지속될지 모르겠다"

모즈타바는 수년간 부친의 측근 보좌관으로 활동했으며 하메네이가 사망한 뒤 지난 8일 이란 전문가회의에서 최고지도자로 선출됐다.

이에 대해 트럼프 대통령은 다음날 NBC방송 인터뷰에서 "그들이 큰 실수를 했다고 생각한다"며 "그 결정이 오래 지속될지 모르겠다"고 비판했다. 폭스뉴스 인터뷰에서는 모즈타바에 대해 "경량급"(lightweight) 인물이며 이란의 지도자로서 "용납 불가능한"(unacceptable) 인물이라고 말하기도 했다.

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도널드 트럼프 대통령. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 현재 이란이 사실상 지도자가 없는 상태라고 보고 있으며 모즈타바가 이미 사망했을 가능성도 있다고 판단하는 것으로 알려졌다. 백악관은 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)가 현재 상황을 좌우하고 있다고 판단하고 있다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



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