신한투자증권은 신한프리미어 중개형 개인종합계좌(ISA) 잔고 3조원 돌파를 기념해 오는 5월까지 '중개형ISA ETF 순매수 이벤트'를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 이벤트는 중개형ISA 계좌를 보유한 19세 이상 개인 고객(계좌 정상 상태 고객 한정, 외국인 및 미성년자, 임직원 제외)을 대상으로 진행한다.

기간 내 이벤트 대상 ETF를 순매수한 고객 중 추첨을 통해 매수 금액별로 문화상품권이 차등 지급된다. 운용사별 순매수 금액 100만원 이상 300만원 미만 1만원, 300만원 이상 500만원 미만 2만원, 500만원 이상 3만원 문화상품권을 제공한다.

단, 이벤트 종료 시점까지 이벤트 대상 ETF의 순매수 금액을 유지해야만 한다. 이벤트 혜택은 운용사별로 중복 수령이 가능하나, 동일 운용사 내 금액 구간별 중복 당첨은 불가하다. 거래 가능 채널은 내방, 유선, 온라인(HTS, MTS, WTS) 등이다.

참여 운용사는 신한자산운용, 미래에셋자산운용, 타임폴리오자산운용이다. 대상 종목은 SOL 200TR, SOL 코리아메가테크액티브, SOL 코스닥150, TIGER 반도체TOP10, TIGER 코리아테크액티브, TIGER 코리아TOP10, TIME 코스피액티브, TIME 코스닥액티브, TIME Korea플러스배당액티브 총 9종이다.

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이와 함께 신한투자증권은 중개형ISA 신규 개설 시 현금 1만원 지급하고, 순입금 금액 구간에 따라 최대 50만원 신세계상품권을 지급하는 순입금 이벤트도 진행 중이다. 또한 연말까지 비대면 중개형ISA 고객(외국인 및 미성년자 제외)이 이벤트에 신청할 경우 온라인 채널 국내주식 수수료 혜택을 제공하는 이벤트도 실시하고 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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