스페인 사진작가의 '색감의 미학' 패션에 담았다

CJ온스타일, '셀렙샵 에디션×요시고' 컬렉션

콘텐츠·KBO·캐릭터 이어 패션 협업 확대

IP 커머스 전략 강화…TV라이브·모바일서 판매

CJ온스타일이 팬덤 기반 지식재산권(IP) 활용 범위를 패션 영역까지 넓힌다.

CJ온스타일은 자사 컨템포러리 패션 브랜드 '셀렙샵 에디션'과 스페인 출신 사진작가 '요시고(YOSIGO)'가 협업한 패션 컬렉션을 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 '셀렙샵 에디션×요시고' 협업 컬렉션은 봄·여름 시즌을 맞아 요시고의 대표 사진 작품에서 영감을 얻은 색감과 그래픽 요소를 디자인에 반영한 것이 특징이다. 니트, 스커트, 가디건, 티셔츠 등 셀렙샵 에디션 특유의 컨템포러리 감성을 살린 아이템으로 구성됐다.

요시고는 빛과 그림자의 대비를 활용해 일상 풍경을 감각적으로 담아내는 사진작가로, 해변과 수영장 같은 휴양지 장면을 선명한 색채로 표현한 작품으로 세계적으로 주목받고 있다. 국내에서도 인기가 높아 지난해 서울 그라운드시소 센트럴에서 열린 사진전 'Miles to Go'가 큰 관심 속에 진행된 바 있다.

컬렉션의 대표 아이템은 요시고의 작품 'Zarautz, Basque Country'에서 모티브를 얻은 케이블 니트와 플레어 스커트다. 파도 흐름을 연상시키는 니트 조직에 다양한 일러스트 오브제를 자수로 표현했으며, 스커트는 모래사장을 떠올리게 하는 베이지와 바다를 상징하는 블루 컬러를 레이어드한 디자인이 특징이다. 이 밖에도 여름 해변 분위기를 담은 스트라이프 가디건과 미국 서부 66번 국도 여행에서 착안한 티셔츠 세트 등이 함께 출시된다.

해당 컬렉션은 CJ온스타일 모바일 애플리케이션에서 판매되며, 오는 19일 TV 라이브 방송을 통해서도 소개될 예정이다.

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CJ온스타일 관계자는 "최근 패션 시장에서 IP 협업은 브랜드 차별화를 위한 핵심 전략으로 자리 잡고 있다"며 "팬덤 IP를 비롯해 다양한 협업을 통해 패션 포트폴리오를 확장하고 '패션은 역시 CJ온스타일'이라는 브랜드 이미지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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