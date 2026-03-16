물가 점검·정보공개 강화·할인행사 연계 등… 시민 체감 부담 낮춘다

유가 불안에 장바구니 물가부터 잡는다.

경남 양산시가 최근 국제유가 변동성 확대에 따른 물류비 상승과 생활물가 부담 우려에 대응하기 위해 '생활물가 안정 대책'을 추진한다.

현재로서는 유가의 급격한 오름세만이 나타나고 있지만, 시민이 실제로 체감하는 영역에서 불안을 낮추기 위해 생활물가 점검과 정보공개를 강화하고, 양산사랑상품권을 중심으로 한 소비지원, 착한가격업소 확대, 전통시장·지역상권 연계 할인·장보기 지원을 단계적으로 시행할 계획이라고 전했다.

현재 이란 사태로 인해 유가가 오르면서 물류·운송비와 원재료비가 함께 올라 외식비·생필품·서비스 요금 등 생활물가 전반에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 커지고 있으며 시는 이러한 상황이 장기화될 경우 비용이 판매가격으로 전가되며 체감물가 부담이 확대될 가능성에 대비해 경남도와 긴밀히 협력해 상시 모니터링 체제를 갖추고 다양한 민생 중심 대책을 마련했다.

▲생활물가 점검과 '보이는 정보' 제공 강화

시는 우선 민생·생활물가 점검체계(TF)를 가동한다. 점검은 시민 체감도가 높은 주요생필품(38종)과 개인서비스업종(26종)을 중심으로 이뤄지며, 시는 점검 결과를 바탕으로 가격 동향 주요 정보를 정리해 시민에게 공개할 방침이다.

▲착한가격업소 확대

시는 시민이 합리적인 가격으로 이용할 수 있는 선택지를 넓히기 위해 착한가격업소를 확대하고 홍보를 강화한다. 현재 60개소인 착한가격업소를 70개소 이상으로 늘리기 위한 절차를 진행 중으로 시민 이용 빈도가 높은 업종을 중심으로 참여를 독려할 예정이다.

▲전통시장·지역상권 장보기 지원과 할인행사 연계

시는 전통시장과 상점가와 협력해 장바구니 부담을 낮추는 방안을 병행한다. 네이버장보기·양산사랑카드 앱내 시장장보기 등을 통한 할인 쿠폰 발행 확대를 추진 중이며, 온골목플리마켓(3월 14~21일: 물금나래메트로시티 상가, 21~28일: 덕계무지개상가)을 통해 특별할인행사를 진행할 예정이다.

▲바가지 근절을 위한 제도적 유인 구조 강화

가격 미표시 등 행위 적발 시 제재 강화와 바가지로 행정처분 받은 점포는 양산사랑상품권 가맹점 등록 취소·각종 소상공인지원사업 신청 시 감점 조치 등을 통해 합리적 가격 형성 환경을 조성할 예정이다.

▲양산사랑상품권 활용한 체감 부담 완화와 지역소비 촉진

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시는 지역 내 소비 여력을 보강하고 체감 부담을 낮추기 위해 양산사랑상품권을 적극 활용할 계획이다. 양산사랑상품권은 도내 최고 수준(2026년 2300억원 예정)의 발행·활용 성과를 이어오고 있는 만큼, 물가 불안 국면에서 시민이 체감할 수 있는 정책 수단으로 기능하도록 주요 시기별 할인율을 과감히 책정해 소상공인 매출 감소 방어와 시민 혜택이 함께 커지도록 운영할 계획이다.

양산시 관계자는 "국제유가 등 대외 변수는 시가 직접 통제하기 어렵지만, 시민 여러분이 실제로 느끼는 생활물가 부담을 줄이기 위한 지역 단위 대책은 신속히 추진하겠다"며 "지역경제 안정을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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