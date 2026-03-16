상하이서 시작된 글로벌 트렌드 디저트

16일 오후 2시부터 1만개 한정 수량 판매

CU가 이달 16일 국내 유통업계 처음으로 글로벌 트렌드 디저트 '버터떡'을 출시한다고 16일 밝혔다.

'버터떡'은 중국 상하이에서 시작된 것으로 알려진 디저트로, 찹쌀가루를 사용한 반죽 속에 우유와 버터를 넣고 구워내 겉은 바삭하고 속은 쫄깃한 이른바 '겉바속쫄'한 식감이 특징이다.

최근에는 국내 소비자들 사이에서 각종 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 입소문이 나면서 지난해 말부터 국내 디저트 시장을 뜨겁게 달군 '두바이 쫀득 쿠키'의 후속 디저트로 이목을 끌고 있다. 현재 온라인상에서는 개인 카페에서 판매 중인 버터떡 후기 등 관련 게시글이 늘고 있으며 배달 어플에서는 버터떡이 인기 검색어를 차지하는 등 유행 확산의 조짐이 보이고 있다. 또, 직접 버터떡을 만들고자 하는 소비자들 사이에서 레시피 등 후기 공유가 늘면서 찹쌀가루와 같은 재료 판매량도 느는 추세다.

CU 업계 최초 버터떡 출시. CU AD 원본보기 아이콘

CU는 협력사를 통해 상하이 유명 디저트 브랜드의 제품을 수입해 맛본 뒤, 버터떡의 겉바속쫄한 맛과 식감을 가장 잘 구현해내는 레시피를 완성함으로써 처음 기획한 지 약 한 달 만에 상품을 출시하게 됐다.

CU가 이달 판매하는 '소금 버터떡(2200원)'은 포켓CU 예약 구매를 통해 구매할 수 있다. 16일 오후 2시부터 매일 1만개 한정 수량으로 판매를 개시하며, 구매 상품은 20일부터 순차적으로 점포에서 픽업하면 된다. 이후 25일부터는 전국 점포에서 오프라인 출시한다. 해당 제품은 프리미엄 천연 버터를 사용해 고소한 풍미를 더욱 높이고, 찹쌀가루를 사용해 쫄깃한 반죽을 알밤 모양 틀에서 구워내 실제 상하이에서 유행 중인 버터떡을 가장 유사하게 구현해냈다.

이 밖에도 CU는 이달 24일 '상하이 스타일 버터 모찌(3000원)'를 전국 점포에서 출시한다. 2입짜리 구성으로 더욱 합리적으로 구매 가능한 상품으로, 천연 버터를 활용해 버터떡의 꾸덕하고 쫀득한 식감을 극대화했다.

CU는 그동안 업계에서 가장 빠르게 트렌드 상품을 출시하며 국내 디저트 트렌드를 주도해왔다. 일례로 CU는 두바이 쫀득 쿠키 트렌드를 빠르게 포착하고 지난해 10월 업계에서 가장 먼저 관련 상품을 출시했다. 현재 CU가 운영 중인 두쫀쿠 관련 상품은 11종으로 누적 판매량은 1억개, 총 매출은 200억원이 넘는다.

CU의 디저트 매출은 최근 몇 년간 지속 신장해왔다. 최근 3년간 전년 대비 매출 신장률은 2023년 104.4%, 2024년 25.1%, 2025년 62.3%만큼 늘었으며, 올해(1~2월) 역시 전년 대비 69.3% 증가했다.

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권유진 BGF리테일 스낵식품팀 MD는 "CU는 편의점 업계의 퍼스트 무버로서 트렌디한 디저트를 경험하고자 하는 소비자들의 기대를 빠르게 충족시키기 위해 제품 개발에 전력을 쏟았다"며 "앞으로도 국내뿐 아니라 해외 인기 상품들에 대한 트렌드를 가장 빠르게 쫓아 고객 만족도를 높이는 상품 기획을 이어나갈 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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