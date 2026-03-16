일부 세대 테라스 설계 눈길

한국토지신탁은 강원도 고성군 토성면 청간리에 짓는 '르네오션 고성 퍼스트뷰' 아파트를 이달 중 분양한다.

한국토지신탁이 3월중 분양 예정인 강원도 고성군 '르네오션 고성 퍼스트뷰' 조감되. 피알페퍼 제공 AD 원본보기 아이콘

한국토지신탁이 시행하고 금강종합건설이 시공하는 이 아파트는 지하 1층~지상 최고 29층 3개 동 263가구 규모다. 전용면적 별로는 ▲74㎡ 28가구 ▲84㎡ 198가구 ▲109㎡ 26가구 ▲117㎡ 4가구 ▲130~183㎡ 7가구 등이다.

단지는 청간해변과 청간해수욕장까지 50m 거리로, 대부분 세대에서 바다를 조망할 수 있도록 배치했다.

인근 교통 호재도 주목된다. 현재 공사 중인 춘천속초선이 개통되면 제진역에서 서울 수서역까지 2시간 5분이면 닿는다. 고성과 속초 일대에는 경춘선 춘천역과 속초를 연결하는 동서고속화 철도사업, 강릉과 제진을 연결하는 동해북부선 철도사업이 추진 중이다.

속초 시내와 교동, 청초호까지 차량으로 10~15분이면 오갈 수 있으며, 주변에는 청간정을 비롯해 지역 대표 명소인 고성 8경이 있다.

회사 측은 단지에 다양한 특화설계를 적용한다. 전용 117㎡ 이상 중대형에는 '프라이빗 테라스'를 도입한다. 단지 내에는 수경시설이 포함된 야외캠핑장을 비롯해 바다놀이정원과 금강숲정원, 해송숲마당 등의 조경을 배치할 예정이다.

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견본주택은 강원도 속초시 조양동에 마련될 예정이다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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